Çanakkale'de dur ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde kafa kafaya çarpışma: 5 ölü



Çanakkale'de dur ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde kafa kafaya çarpışma: 5 ölü

Çanakkale’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle ters yöne giren sürücü, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilirken, kaçan sürücünün neden durmadığına dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bölgede ulaşım bir süre dururken, kazayla ilgili acı detaylar kenti yasa boğdu.

Çanakkale'de iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarpıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

