Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!

Kanada’ya giden bir Türk vatandaşının sosyal medyada paylaştığı o anlar, izlenme rekorları kırıyor. Gece saatlerinde sessiz bir sokakta çekim yapan gurbetçi, bir anda karşısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev afişlerini ve ona sevgi gösterisinde bulunan yabancıları görünce gözlerine inanamadı. Siyasetin ve sınırların ötesine taşan bu ilgi, "Dünya lideri" unvanının sadece Türkiye’de değil, dünyanın en uzak köşelerinde bile nasıl bir karşılık bulduğunu kanıtlar nitelikteydi. Sosyal medya kullanıcıları, "Nereye gitsek karşımıza çıkıyor, gurur duyduk" yorumlarında bulundu.

Kanada'nın sakin sokaklarında ilerleyen vatandaş, videonun üzerine "Kanada'ya geldim, biraz siyasetten uzak kalmalıyım, kafa dinlemeliyim" notunu düştü. Ancak tam o sırada bir binanın ofis camına odaklanan kamera, duvarı süsleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini kaydetti.

Binlerce kilometre ötede, okyanus aşırı bir ülkede karşılaşılan bu görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Videoyu izleyenler, "Coğrafya kaderdir ama Reis her yerdedir" ve "Dünya lideri dedikleri tam da bu; izi her kıtada var" yorumlarında bulundu.