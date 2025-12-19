İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu boyunca yağışsız ve ılık bir hava etkili olacak. Güneşli havaya rağmen özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava kirliliği uyarısı

Atmosferdeki durağan yapı nedeniyle sisle birlikte hava kirliliği oranlarının artması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun iki ila üç gün daha etkili olabileceğini belirtirken, solunum rahatsızlığı olan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Sis nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sıcaklıklar baharı aratmıyor

Hafta sonu İstanbul’da hava sıcaklığı 15, İzmir’de 17, Ankara’da 9 dereceye kadar çıkacak. Antalya’da ise termometreler 21 dereceyi gösterecek. Ancak bu tablo Pazar günü itibarıyla değişmeye başlayacak.

Pazar günü yağış geliyor

Pazar günü batı bölgelerden başlayarak hava hareketleniyor. Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul’da ise hafta sonu etkili olan güneşli hava, Pazar gecesi yerini yağmura bırakacak. Yağışlı sistemin haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yılbaşı gecesi için kar ihtimali güçlendi

Meteoroloji tahminlerinde öne çıkan en dikkat çekici gelişme ise yılbaşı gecesine ilişkin. Son modellemelere göre Türkiye’nin yeni yıla kar yağışıyla girme ihtimali ciddi oranda arttı. Özellikle Marmara Bölgesi için kar olasılığı dikkat çekiyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yılbaşında Türkiye’de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme ihtimali var. Akdeniz kıyıları, Ege’nin güneyi ve Güneydoğu hariç. Yılbaşı Marmara’da kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var, değişebilir. Takipteyiz.”

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yeni yıla kar yağışıyla girecek.