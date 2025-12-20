  • İSTANBUL
MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle
Gündem

MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile kritik bir görüşme gerçekleştird,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim KALIN, 20 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede 'Gazze Ateşkes Anlaşması' ele alındı, ülkemizden bölgeye yapılacak insani yardımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

 

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

“Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi vermiştir.

Garantör ülke olarak Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte İsrail’in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

 

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

 

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verilmiş, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kalındı.

