Eyüpspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Eyüpspor 0 - 1 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Eyüpspor 0 - 1 Fenerbahçe
28' GOL! Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanatta kendisini unutturan Levent Mercan topla buluştuktan sonra hızla ceza sahasına yöneldi. Levent, pasını kale sahasına yerden gönderdi. Altıpas içinde Talisca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
23' Sol kanattan atağa desteğe gelen Levent, kale sahasında top bekleyen Duran'a ortasını gönderdi. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.
20' Eyüpspor bu bölümde rakip yarı alanda boşluk yakalamaya çalışıyor.
17' Marco Asensio uzaklardan gelişine kaleyi düşündü. Top kaleci Felipe'de kaldı.
15' Sağ kanattan hücuma çıkan Mert Müldür, bekletmeden içeri ortaladı. Eyüpspor savunmasında Emir Ortakaya topu kafayla karşıladı.
12' Fenerbahçe etkili geldi Kale sahasına girmek isteyen Jhon Duran, şut açısını yakaladıktan sonra direkt şut denedi. Top savunmadan sekerek dışarı gitti. Korner.
8' Fenerbahçe kendi yarı alanında paslaşıyor.
6' Eyüpspor ceza sahasında sağ çaprazda topu alan Talisca'nın ceza alanında yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
3' Eyüpspor duran top şansı yakaladı. Mujakic'in soldan yaptığı ortada seken top kaleci Ederson'da kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.