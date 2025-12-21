  • İSTANBUL
Spor Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha! 1 ay oynayamayacak
Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha! 1 ay oynayamayacak

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün MR’ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Brezilyalı yıldız futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Son haftalarda formda olan ve bol gol atan futbolcunun sakatlığı sarı lacivertlileri üzdü. 

