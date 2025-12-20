Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Rizespor skoruyla devam ediyor.
Beşiktaş 0 - 0 Rizespor
35' Orkun Kökçü uzaktan kaleyi yokladı. Kaleci Erdem topu çelerek gol izni vermedi.
33' Gabriel Paulista çok uzaktan kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.
30' Köşe vuruşunda Çaykur Rizespor'lu futbolcular vuruşu kalabalığın arasından yapmayı başardı. Savunmadan çizgide müdahale geldi ve GOL engellendi.
26' Beşiktaş topu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.
24' Orkun, ceza sahasına koşu yapan Cerny'i gördü. Attığı pas doğrudan kaleciye gitti.
21' Beşiktaş Abraham ile gole çok yaklaştı. Abraham kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erdem'i geçemedi.
11' Çaykur Rizespor, Beşiktaş ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Laçi uzaklardan kaleyi yokladı. Top kaleci Ersin'in kontrolünde dışarı çıktı.
9' Sarı Kart - Kartal Yılmaz
5' Beşiktaş, sağ taraftan bir köşe vuruşu kullandı. Djalo gelişine vurdu, top taca gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Ali Sowe.