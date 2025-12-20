Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 3. dalga operasyonunun ardından 3 isim için de yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3 isim için, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' kapsamında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova'ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu'nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır"

NE OLMUŞTU?

Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.