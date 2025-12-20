  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

 Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 3. dalga operasyonunun ardından 3 isim için de yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3 isim için, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' kapsamında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova'ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu'nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır"

NE OLMUŞTU?

Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yargıyı etkisi altına almak bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine atmanın düzeni bu düzen

MAE soruşturma dosyasının en karanlık noktalarından biri de Ebru Aydın ismi etrafında toplanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un, Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanlarıyla tanıştırarak bir şantaj ağı kurduğu da ifadelere yansıdı. Ersoy'un bu yöntemle; üst düzey isimlere tuzak kurduğu, birçok ismin bu yolla tutuklatıldığı veya tahliye ettirildiği iddia edildi. Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ın PKK yurtdışı yapılanması üyesi olduğu ve Ersoy tarafından korunduğu öne sürüldü. Tanık Ebru Aydın ve kardeşiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerinde en çok kullandığı isim Ebru Aydın'dır. Ebru Aydın'ın onlarca kişiyle birlikte olmasına sebep olmuştur. Çünkü Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkililerine pazarlıyordu. Devamında da bu ilişkiyle kendi ticari, finansal ve hukuki işlerinde kullanıyordu. Bu ilişkilerle de Ebru Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ı tutuklanmaktan kurtardığını bana söyledi" dedi. Emlakçı Ufuk Tetik'in, Mehmet Akif Ersoy ile kurduğu yakınlık sayesinde büyük bir servet edindiği, İBB dosyalarında adının geçtiği ve "dosya kapattırma" işlerine girdiği öne sürüldü. Bu işlerin karşılığında yüz binlerce doların döndüğü dosyada geniş yer buldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23