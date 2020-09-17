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Eğitim E Kampüs
Eğitim

E Kampüs

AÖF online sınav giriş | Eskişehir Anadolu Üniversitesi Acıköğretim Fakültesi öğrencileri ders kitaplarına, canlı derslere, sınav notlarına, yaprak testlere nasıl erişim sağlayacaklarını merak ediyor. Peki, AÖF öğrenci girişi nasıl yapılır? Anadolum e kampüs şifresi | E kampüs şifresi al | E kampüs yaprak test | E kampüs neden giremiyorum?

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:34:00 -
E Kampüs

Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde devam edenler ders notlarına, canlı derslere, yaprak testlere, online sınavlara nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Anadolum E Kampüs sistemiyle öğrenciler pek çok ders materyaline ulaşabiliyor. Peki, E Kampüs şifresi nasıl alınır?

E Kampüs giriş

Açıköğretim fakültesi öğrencileri Anadolum E Kampüs internet sitesinden derslere, yaprak testlere, sınav sonuçlarına vb ulaşabiliyor. Ayrıca öğrenciler telefonlarına Anadolum uygulamasını indirerek sisteme giriş yapabilirler.

E KAMPÜSE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E Kampüs giremiyorum

AÖF öğrencileri zaman zaman internette ‘E kampüs e giriş yapamıyorum’ konusunu aratıyor. E kampüs bazen yoğunluk sebebiyle açılmayabiliyor. Özellikle sınav giriş yerleri ve notların açıklandığı dönemlerde yoğunluk yaşanabiliyor.

E Kampüs şifresi al

AÖF öğrencileri E Kampüs sistemine nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. E Kampüs’e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Şayet E Kampüs şifreniz yoksa sisteme e devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz. E Kampüs şifrenizi kayıt işlemi sırasında alabilirsiniz. Şayet bu şifreyi unuttuysanız; şifremi unuttum kısmına tıklayarak gerekli bilgileri girerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

AÖF online sınav giriş

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları online olarak yapılmaya başlandı. Sınav merkezleri yerine sınavlar internetten yapılmaya başlandı. Gelecek dönemlerde sınavların nasıl yapılacağı ise pandeminin gidişatıyla ilgili.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Kampüs indir | Anadolu mobil

Ders materyallerine, sınav yeri bilgilerine en hızlı erişimi Anadolum uygulamasından yapabilirsiniz. Anadolum uygulamasını Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

E kampüs güncel ders

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri E Kampüs veya Anadolum uygulaması üzerinden güncel ders materyallerine ulaşabilirsiniz. AÖF öğrencileri sınavlarda başarılı olabilmek için nasıl bir programla ders çalışmaları gerektiğini merak ediyor. AÖF öğrencilerinin düzenli ders çalışmaları, ders tekrarları yapmaları ve önceki yıllarda çıkan soruları çözmeleri tavsiye ediliyor. Bu sebeple E Kampüs’ten bölümünüze uygun ders materyallerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca E Kampüs üzerinden canlı derslere, ders videolarına, yaprak testlere de ulaşabilirsiniz.

AÖF ara sınavlar ne zaman 2020

2020-2021 eğitim öğretim akademik takvimi belirlendi. AÖF öğrencileri 2020 ara sınavlarının ne zaman ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında iki ara sınav yapan birimlerde birinci ara sınavlar 2-7 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

Tek ara sınav yapan birimlerde I. Ara sınavlar 16-21 Kasım 2020'de yapılacak.

2020-2021 AÖF SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu üniversitesi önlisans ve lisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite okuma seçeneği sunuyor. Önlisans mezunları önlisans, lisans mezunları ise lisans programlarından ikinci üniversite bölümleri tercih edebilir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 31 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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