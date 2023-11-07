e-imzayı en çok bu iller kullanıyor

Dijital dönüşüm alanında işletmelerin ve bireylerin hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapabilmelerine olanak sağlayan, dijitalleşme yolunda danışmanlık veren E-GÜVEN, özel sektördeki elektronik sertifika pazarının yarısından fazlasına sahip ve mobil imzanın tamamına yakınını üretiyor.

E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu,“ İl bazında baktığımızda e-imzanın en çok tercih edildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa şeklinde sıralanıyor. Son yıllarda Muğla’da dikkat çeken bir talep mevcut. Kullanıcılar en çok 3 senelik e-imza seçeneğini tercih ediyor. Kurumsal kimliğimiz gereği yenilikçilik merkezli çözümler sunuyoruz. Kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara odaklı yenilikçi sonuçlar üreten tecrübeli ekibimizle ekosisteme katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Doğa dostu e-imza ve mobil imzalı çözümleriyle fiziksel imza toplama, imzalı belgeleri kurye ile gönderme ve fiziksel arşiv tutma süreçlerini dijitalleştiren E-GÜVEN; kağıt, toner, kargo gibi maliyetlerin dikkate alındığı araştırmalarda şirketlere yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor.