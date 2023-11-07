e-imzayı en çok bu iller kullanıyor
Doğa dostu e-imza ve mobil imzalı çözümleriyle fiziksel imza toplama, imzalı belgeleri kurye ile gönderme ve fiziksel arşiv tutma süreçlerin dijitalleşmesi yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor.
Dijital dönüşüm alanında işletmelerin ve bireylerin hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapabilmelerine olanak sağlayan, dijitalleşme yolunda danışmanlık veren E-GÜVEN, özel sektördeki elektronik sertifika pazarının yarısından fazlasına sahip ve mobil imzanın tamamına yakınını üretiyor.
E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu,“ İl bazında baktığımızda e-imzanın en çok tercih edildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa şeklinde sıralanıyor. Son yıllarda Muğla’da dikkat çeken bir talep mevcut. Kullanıcılar en çok 3 senelik e-imza seçeneğini tercih ediyor. Kurumsal kimliğimiz gereği yenilikçilik merkezli çözümler sunuyoruz. Kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara odaklı yenilikçi sonuçlar üreten tecrübeli ekibimizle ekosisteme katkıda bulunuyoruz.” dedi.
Doğa dostu e-imza ve mobil imzalı çözümleriyle fiziksel imza toplama, imzalı belgeleri kurye ile gönderme ve fiziksel arşiv tutma süreçlerini dijitalleştiren E-GÜVEN; kağıt, toner, kargo gibi maliyetlerin dikkate alındığı araştırmalarda şirketlere yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor.
Yaşam
e-İmza nerede nasıl yüklenir? Kimliklere nereden e-İmza yüklenir nüfusmatik hangi illerde var?