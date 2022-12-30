E-imzaya ve mobil imzaya büyük ilgi

BTK, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen elektronik imza sayısı 6 milyon 144 bin 361’e yükseldi. Mobil imza sayısı ise 833 bin 780’e ulaştı. Toplamda 6 milyon 978 bin 141 elektronik sertifika oluşturuldu. 2022 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,5 artış görüldü. Mobil imza sertifika sayısında yüzde 2,6 yükseliş gerçekleşti.

Kağıt kültüründen dijital kültüre

Kâğıtsız hayatı mümkün kılan, enerji, zaman ve para tasarrufu sağlayan e-imzanın önemini vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “e-imza ve mobil imza sertifika sayısının istikrarlı şekilde artması farkındalık açısından önemli. Kâğıda dayalı bir kültürden beslensek de iş süreçlerinin elektronik ortama taşınma hızında e-imzanın ve mobil imzanın iş sürekliliği, hız, tasarruf gibi avantajları önemli motivasyonlar. E-dönüşümün merkezinde yer alan e-imza ve mobil imzanın kullanım alanları çoğalıyor. Bu da doğal olarak kullanıcı sayısına yansıyor.” açıklamasında bulundu.

Şirketler neden tercih ediyor?

Maliyetlerini azaltmak ve çalışanlarının verimliliğini ofis içinde ve ofis dışında artırmak isteyen şirketler, e-imzayı bünyelerine dahil edip, iş süreçlerini hızlandırıyor. İş hayatında; işe giriş, sabıka kaydı, ikametgâh değişimi, dava açma, nüfus kayıt, doğum kaydı, bankacılık, belediye hizmetleri, pasaport ve abonelik gibi işlemlerde kullanılıyor. Kurumlar genel kurul, yönetim kurulu, bordro, fatura, sözleşme, şirket içi onay süreçleri, şirket kuruluş süreçleri ve mali süreçlerde e-imzanın avantajlarından yararlanıyor. Ayrıca elektronik ve mobil imza; e-devlet, e-fatura, Kayıtlı Elektronik Posta, Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu, Elektronik Genel Kurul başta olmak üzere pek çok uygulamada kullanılıyor.

Bireylere sağlanan avantajlar

E-imzanın bireysel kullanım olarak; okul hayatının lise döneminde e-okul, ehliyet, sağlık işlemleri, e-nabız, e-kimlik ve telekom gibi; üniversite döneminde kayıt, yıllık ders seçimi, e-eğitim, e-imzalı notlar, ÖSYM kayıtları, otomobil alımı ve kaza tutanakları, fatura, sözleşme, tebligat, bordro, onay, izin, performans değerlendirme, SGK ve vergi beyanname işlemlerinde tercih ediliyor.