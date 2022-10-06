E-imza kullanımında büyük artış

Yeni Akit/Ankara

BTK, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen elektronik imza sayısı 5 milyon 935 bin 959’a yükseldi. Mobil imza sayısı ise 813 bini geçti. Toplamda 6 milyon 748 bin 965 elektronik sertifika oluşturuldu. 2022 yılının ilk çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,4 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,5 yükseliş gerçekleşti. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3 arttı.

Şirketlerin de vatandaşın da tercihi e-imza

E-imza kullanım alanları her geçen gün artıyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tarif edilen ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik imza, kurumsal ve bireysel hayatı kolaylaştırıyor. E-imzayla bireylerin ve şirketlerin eskiden ıslak imza ile yaptıkları işlemleri dijital ortamda gerçekleştirmeyi tercih ettiklerine dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu şu bilgileri verdi: “İmza süreçlerini zaman ve mekân bağımsız hale getiren e-imza, kullanıcılara ıslak imzalı ilerlettikleri iş süreçlerinde yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor. İmza süreçlerini tamamen dijitalleştirerek şirketlerin ve bireylerin kağıt tüketimini sıfırlamalarına olanak veriyor. İmzalama ve onay süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi başta insan kaynağı olmak üzere; zaman, kargo, kâğıt, kırtasiye gibi kalemlerde maliyet avantajı sunuyor. Ayrıca iş sürekliliği, hızlı ve güvenli işlem yapma konforu sunuyor.”