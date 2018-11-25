E-fatura 10 milyar tasarruf getirdi

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, 82 bin e-fatura mükellefinin son 4 yılda 10 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağladığını açıkladı. Şahin, ayrıca "2014'ten bu yana düzenlenen 22 milyar 400 milyon adet fatura, 6 milyar TL'ye yakın kâğıt tasarrufuna imkân tanıdı" dedi.

2019’da 100 bine yakın mükellefin e-fatura sistemine geçeceğini ifade eden Şahin, “Yeni devreye girecek uygulamalar ile dijital dönüşüm pazarında gelecek yıl yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Çünkü dijital dönüşümün ticaret hayatımıza güven ve çeviklik getirdiği; tasarrufu artırdığı görülüyor” diye konuştu.