E-Duruşma’ya katılan avukatlar memnun

Ankara Batı Adliyesinde uygulamaya katılan Avukat Onur Cıvgın, “Hukuk yargılamasında internet üzerinden duruşma yapılmasını kendimiz için bir şans olarak görüyoruz” dedi. Avukat Öznur Ulaş da şunları dile getirdi: “E-Duruşma’da sanal bir ortamda gibi değil, sanki fiziki olarak orada bulunuyormuş gibi hiçbir aksama yaşanmadan duruşma gerçekleşebiliyor.” Avukat Zeki Akarsu ise, şunları aktardı: “Adliyeye gelirdik, 09.00 duruşmasına bazen 11.00’de girdiğimiz olurdu, hiçbir iş yapamazdık ama e-Duruşma geldikten sonra bu 2 saatlik beklemeyi kendi ofisimizde yaptığımız için başka işlerle ilgilenebiliyoruz büyük kolaylık sağlıyor.”