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Gündem E-Duruşmalar ülke geneline yayılıyor
Gündem

E-Duruşmalar ülke geneline yayılıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da 5 mahkemede hayata geçirilen ve avukatların bulundukları yerden video konferansla katıldığı e-duruşmaların, taraf, tanık ve bilirkişilere de açılarak ülke genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:57:00 -
E-Duruşmalar ülke geneline yayılıyor

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor. Yeni adli yılla birlikte Ankara Batı Adliyesindeki 2 tüketici, 2 icra, 1 kadastro mahkemesinde hayata geçen uygulamaya, Ankara, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlıyor.

Taraflara da açılıyor

Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200'e çıkarmayı, 2021'de ise uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan ve şu anda avukatlardan tarafından kullanılan uygulama zamanla taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukat meslektaşlarımız Ankara, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerindeki 42 mahkemenin daha duruşmalarına video konferansla katılabilecek. Hedefimiz, e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştırmak. Çağın imkan ve kolaylıklarını hukukun hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen e-duruşmanın testi 17 Haziran 2020'de Adalet Bakanı Gül'ün de katıldığı bir programda yapılmıştı.

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