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Gündem 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
Gündem

'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:34:00 -
'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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