e Devlet ve benzeri uygulamalara son yıllarda ilgi arttı. Özellikle pandemi sürecinde pek çok işlem online olarak çözülmeye başlandı. Son olarak e Duruşma uygulamasının 81 ilde kullanılmaya başlanacağı duyuruldu. Peki, e Duruşma ne?

e Duruşma nasıl yapılır? e Duruşma ile mahkeme nasıl görülecek?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-duruşma sistemi 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanmıştı. Hukuk mahkemelerinde avukatların sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde kullanılabilir hale getirildi.

Sistem, Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile, Adalar, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tokat, Amasya, Yozgat, Sinop, Kastamonu, Çorum, Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Yalova, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde, diğer 28 büyükşehir adliyelerinde ise icra hukuk, tüketici ve kadastro mahkemelerine kurularak uygulanmaya başladı.

E-duruşma bugün itibariyle Ankara’da 236 ve İstanbul’da 518 hukuk mahkemesinde uygulanıyor. Ayrıca 28 büyükşehirdeki 173 mahkemeye ek olarak 51 ilde 473 mahkemede aktif hale getirildi. Böylece 81 ildeki 1400 hukuk mahkemesinde sesli ve görüntülü duruşmalara katılım imkanı sağlandı.

Avukatlar e Duruşma’yı nasıl kullanabilecek?

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.