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Gündem E-Devletten abonelik iptali nasıl yapılır?
Gündem

E-Devletten abonelik iptali nasıl yapılır?

Abonelik iptal işlemleri, e-Devlet’e gelen yeni bir özellikle artık internet üzerinden yapılabilecek. Birçok firmayı bulunduran işlemler ile internet, sim kartı ve uydu televizyonu gibi abonelikler iptal edilebilecek. Peki, e-Devletten abonelik iptali nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:23:00 -
E-Devletten abonelik iptali nasıl yapılır?

12 firmayı kapsayan abonelik fesih işlemleri, vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Artık abonelik iptalleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Söz konusu işlemler internet üzerinden nasıl gerçekleştirilecek?

Abonelik iptal başvurusu nasıl yapılır?

İlk adım olarak e-Devlet'te bulunan BTK'nın ‘Abonelik Fesih Başvurusu' sayfasına girilmesi gerekiyor.

Daha sonra ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula' adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet'e giriş yapın.

E-Devlet’e girişinizi yaptıktan sonra iptal etmek istediğiniz aboneliği seçin. Abone sorgulama bağlantısına tıklayın.

Karşınıza çıkan ‘fesih başvurusu yap' sekmesinden iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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