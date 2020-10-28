E-Devletten abonelik iptali nasıl yapılır?
Abonelik iptal işlemleri, e-Devlet’e gelen yeni bir özellikle artık internet üzerinden yapılabilecek. Birçok firmayı bulunduran işlemler ile internet, sim kartı ve uydu televizyonu gibi abonelikler iptal edilebilecek. Peki, e-Devletten abonelik iptali nasıl yapılır?
12 firmayı kapsayan abonelik fesih işlemleri, vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Artık abonelik iptalleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Söz konusu işlemler internet üzerinden nasıl gerçekleştirilecek?
Abonelik iptal başvurusu nasıl yapılır?
İlk adım olarak e-Devlet'te bulunan BTK'nın ‘Abonelik Fesih Başvurusu' sayfasına girilmesi gerekiyor.
Daha sonra ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula' adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet'e giriş yapın.
E-Devlet’e girişinizi yaptıktan sonra iptal etmek istediğiniz aboneliği seçin. Abone sorgulama bağlantısına tıklayın.
Karşınıza çıkan ‘fesih başvurusu yap' sekmesinden iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.