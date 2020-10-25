E-Devlet'te yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı’ndaki fesih başvurusundan sonra, 24 saat içinde hizmetle ilgili ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmeyi istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçe ile başvurmak veya faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi istekleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi durumunda bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.