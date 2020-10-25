  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel E-Devlet'te yeni dönem
Aktüel

E-Devlet'te yeni dönem

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin yarından itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:25:00 -
E-Devlet'te yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı’ndaki fesih başvurusundan sonra, 24 saat içinde hizmetle ilgili ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmeyi istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçe ile başvurmak veya faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi istekleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi durumunda bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle duyurdu: Türkiye ile birlikte daha fazla üreteceğiz
Ekonomi

Böyle duyurdu: Türkiye ile birlikte daha fazla üreteceğiz

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han, MİLGEM korvetlerinin Pakistan-Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacağını söyle..
Peygambere hakaret sonrası Payitaht Abdülhamid Han'ın videosu yıktı geçti!
Gündem

Peygambere hakaret sonrası Payitaht Abdülhamid Han'ın videosu yıktı geçti!

İslam'a düşmanlığıyla bilinen Fransa, sözde Peygamber Efendimiz'e ait bir karikatürü devlet binalarında yayınlanmıştı. Müslümanları kışkırtm..
Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak
Ekonomi

Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik mer..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay