e-Devlet’siz ilan yok: Satılıkta yeni dönem başlıyor

Sahte ve spekülatif ilanlara karşı devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile internette gayrimenkul satışında kurallar değişiyor; konut sahipleri ilan vermeden önce e-Devlet’ten doğrulama yapmak zorunda olacak, satılık ilanları da kapsayan yeni dönem 15 Şubat’ta başlayacak.

Gayrimenkulde sahte ilanlar, kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için önlem alınıyor.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ

Geçtiğimiz yılın başında kiralık ilanlar için "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" hayata geçirildi.

Uygulama şimdi de satılık ilanlar için devreye alınacak.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak" dedi.

Sitelerde 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı olduğunu kaydeden Özelmacıklı, “Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var” diye konuştu.

Bu da yaklaşık 200 bin ilanın sistemden kalkabileceği anlamına geliyor.

Mal sahipleri de sistemi kullanmak zorunda.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor. Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.

Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.

