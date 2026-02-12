  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Petrol yardımı yolda: Küba'da uçuşlar aksadı

Rusya’nın, enerji krizi yaşayan Küba’ya insani yardım kapsamında petrol ve petrol ürünleri göndermesi beklenirken, yakıt sıkıntısı nedeniyle adada uçuşlar aksıyor ve binlerce Rus turistin tahliyesi planlanıyor.

Rusya’nın, enerji kriziyle mücadele eden Küba’ya “insani yardım” çerçevesinde petrol ve petrol ürünleri tedarik etmesi bekleniyor. Haberi, hükümete yakın Izvestia gazetesi duyurdu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz kadarıyla Rusya’nın yakın zamanda Küba’ya insani yardım olarak petrol ve petrol ürünleri göndermesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ KRİZİ VE ABD BASKISI

Küba, son yılların en ağır enerji krizini yaşıyor. Krizin başlıca nedenlerinden biri olarak ABD’nin Venezuela’dan yapılan petrol sevkiyatlarını kısıtlaması gösteriliyor.

Küba’nın müttefiki Kremlin, ABD’yi ada ülkesini “boğmaya çalışmakla” suçladı.

60 yılı aşkın süredir ABD ticaret ambargosu altında bulunan Küba’da yakıt stokları hızla tükenirken, hükümet sert tasarruf önlemleri uygulamaya başladı. Bu kapsamda havayollarının yakıt ikmali yapması da engelleniyor.

UÇUŞLAR AKSADI, TURİSTLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Yakıt krizine bağlı olarak bazı yabancı havayolları Küba seferlerini iptal etti. Rusya dahil bazı ülkeler ise vatandaşlarına, sorun çözülene kadar adaya seyahat etmemaları çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia, yakıt ikmalindeki zorlukların Rossiya Airlines ve Nordwind Airlines’ı Küba uçuş programlarını değiştirmeye “zorladığını” açıkladı.

Açıklamada, “Rossiya Airlines, şu anda Küba’da bulunan Rus turistlerin tahliyesini sağlamak amacıyla yalnızca Havana ve Varadero’dan Moskova’ya dönüş uçuşları gerçekleştirecek” denildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği ise hafta başında yaptığı açıklamada, adada yaklaşık 5 bin Rus turistin bulunabileceğini bildirmişti.

