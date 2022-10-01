E-Devlet ÖSYM başvuru: ALES başvuru ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM giriş ALES başvuru yapma ekranı!

ALES başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM giriş https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda başvuru ücreti ve sınava dair detaylar yer almaktadır. Peki ALES başvuru ücreti 2022 ne kadar? İşte ÖSYM giriş ALES başvuru yapma ekranı!

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20.11.2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı.

ALES/3 BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları, 30 Eylül'den itibaren 10.10.2022 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Adaylar, ALES başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30.09.2022 – 10.10.2022 (Ücret ödeme için son gün, 11.10.2021)

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18.10.2022

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ALES/3 sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti 185,00 TL olarak belirlendi. Adaylar ALES başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. ALES başvuru ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 sınavı 20.11.2022 tarihinde gerçekleşecek.

ALES/3 sınav sonuçları ise 09.12.2022 tarihinde açıklanacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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