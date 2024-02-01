  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam E-5 Karayolu’nda korku dolu anlar! Maganda kovaladığı sürücünün önünü kesti
Yaşam

E-5 Karayolu’nda korku dolu anlar! Maganda kovaladığı sürücünün önünü kesti

Yeniakit Publisher
2024-02-01 16:15:00 -

Çağlayan mevkisinde bir maganda kovaladığı sürücünün önünü kesti. Araçtan inen adam, diğer sürücüye tehditler savurup oradan ayrıldı.

E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde otomobiliyle giden bir kişi, kovaladığı sürücünün önünü kesti. Yolun ortasında aracında inen sürücü, diğerine saldırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, tehditler savuran adam oradan ayrıldı.

E-5 Karayolu Kağıthane Çağlayan mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre iki sürücü birbirine makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ancak sürücülerin biri, diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

Yolun ortasında önünü kesip üstüne yürüdü

Trafik yavaşladığı esnada sürücünün önünü kesen maganda, yolun ortasında araçtan indi. Ardından sürücüye doğruyu yürüyen adam, ona saldırmaya çalıştı ancak sürücü araçtan inmedi. Bunun üzerine sürücüye tehditler savuran adam aracına binerek ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

O anlar saniye saniye kaydedildi! Daha önce böyle bir kaza görülmemiştir!
O anlar saniye saniye kaydedildi! Daha önce böyle bir kaza görülmemiştir!

Yaşam

O anlar saniye saniye kaydedildi! Daha önce böyle bir kaza görülmemiştir!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafiği birbirine böyle kattılar! TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü
Trafiği birbirine böyle kattılar! TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü

Yaşam

Trafiği birbirine böyle kattılar! TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23