Dzeko da yetmedi! Fark yediler...
EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'nin 38'lik delikanlısı Dzeko Bosna Herkes milli takımında gol atmasına rağmen yenilgiden takımını kurtaramadı.
EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'nin 38'lik delikanlısı Dzeko Bosna Herkes milli takımında gol atmasına rağmen yenilgiden takımını kurtaramadı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda evinde Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko'nun gol attığı mücadelede yıldız oyuncunun golü Bosna'ya yetmedi.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Edin Dzeko'nun forma giyediği mücadelede tam 7 gol çıktı.
Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda rakibine fark attı.
Bosna'da 73. dakikada sahmeye çıkan Edin Dzeko'nun golü ülkesine yetmedi ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldılar.
Edin Dzeko attığı bu golle bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 9. golüne ulaşmış oldu. Dzeko'nun ayrıca 2 de asisti bulunuyor.