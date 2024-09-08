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Spor Dzeko da yetmedi! Fark yediler...
Spor

Dzeko da yetmedi! Fark yediler...

Yeniakit Publisher
2024-09-08 13:03:00 -
Dzeko da yetmedi! Fark yediler...

EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'nin 38'lik delikanlısı Dzeko Bosna Herkes milli takımında gol atmasına rağmen yenilgiden takımını kurtaramadı.

EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'nin 38'lik delikanlısı Dzeko Bosna Herkes milli takımında gol atmasına rağmen yenilgiden takımını kurtaramadı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda evinde Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko'nun gol attığı mücadelede yıldız oyuncunun golü Bosna'ya yetmedi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Edin Dzeko'nun forma giyediği mücadelede tam 7 gol çıktı.

Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda rakibine fark attı.

Bosna'da 73. dakikada sahmeye çıkan Edin Dzeko'nun golü ülkesine yetmedi ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldılar.

Edin Dzeko attığı bu golle bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 9. golüne ulaşmış oldu. Dzeko'nun ayrıca 2 de asisti bulunuyor.

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