DYP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.
Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Akit TV'de yayınlanan Sabri Şahsuvar'ın sunduğu Derin Kutu programına konuk oldu.
Özaçıkgöz, partisinin seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını Akit TV canlı yayınında açıkladı.
Çetin Özaçıkgöz, "20 yıllık tecrübesi olan sayın cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesinden yanayız" dedi.
Özaçıkgöz, Erdoğan'a bir mektup yazarak desteklerini ilettiklerini ve bu destek karşılığında herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtti.
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