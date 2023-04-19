  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’nin seçim bürosuna saldırı düzenleyenler camlara yazdıkları yazıyla kendilerini ele verdi Hiçbir AK Partili AKP kelimesini kullanmaz

Göstere göstere gelen kaza

Konuştukça batan adam! Bay Kemal’i̇n 105 bi̇n li̇rası daha uçtu

Altın fiyatları düşüşe geçti! İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi: Elinde altın ve gümüş olanlar bunu yapsın

Nisan listesi güncellendi! 500 bin TL'nin altında son 3 araba

Yunanistan'ı yıkan F-16 kararı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 onayı komşuda soğuk duş etkisi yarattı

TB2 SİHA çılgına çeviriyordu! Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere İHA satın alıyorlar

Baykar'a çökecek, üzerine beton dökecek: Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayii planı

ABD savaş gemisi suya indirilirken başka gemiye çarptı!

Yabancı menşeli lüks araçlar Yavaş’ı yalanlıyor! foyası ortaya çıktı!
Gündem DYP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı
Gündem

DYP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:58:00 - 2023-04-19 17:59:46

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Akit TV'de yayınlanan Sabri Şahsuvar'ın sunduğu Derin Kutu programına konuk oldu.

Özaçıkgöz, partisinin seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını Akit TV canlı yayınında açıkladı.

Çetin Özaçıkgöz, "20 yıllık tecrübesi olan sayın cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesinden yanayız" dedi.

Özaçıkgöz, Erdoğan'a bir mektup yazarak desteklerini ilettiklerini ve bu destek karşılığında herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23