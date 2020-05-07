Düziçi’nde yeniden korona vakası tespit edildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin yapılan Korona virüs test sonucu Pozitif Çıktı.

Türkiye’de, düne kadar tek bir vaka olayının yaşandığı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, ilk ve tek hastada tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde iyileşmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Bu nedenle de hastanın yaşadığı köy olan Abacılar köyündeki karantinada kaldırılmıştı. Ancak ilçede bir vaka daha çıktı.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli Düziçililer. Maalesef ilçemizde bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Tedbiri elden bırakmayalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kurallara uyduğumuz takdirde bu durumunda üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.