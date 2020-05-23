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Aktüel

Düziçi’nde 35 çiftçiye 73 bin domates fidesi dağıtıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Yayla Sebzeciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 35 çiftçiye hibe destekli domates fidesi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:47:52 -
Düziçi’nde 35 çiftçiye 73 bin domates fidesi dağıtıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Yayla Sebzeciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 35 çiftçiye hibe destekli domates fidesi dağıtıldı.


Osmaniye İl Özel İdaresi destekli 39 bin 916 lira maliyetli proje ile ilgili bilgi veren Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli fide dağıttıklarını söyledi. Çerçi, “Dağıtımı yapılan ‘Nergis F1’ sertifikalı domates fidesi, Düziçi ilçemizin iklim ve toprak yapısına uygun, verimli, kaliteli, hastalık-zararlılara dayanıklı ve tüketicilerin özellikle istediği çeşitlerdir. Çiftçilerimiz yaz mevsimi döneminde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dağıtmış olduğumuz fidelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca köylerimizde ve yaylalarımızda birçok insanımız kendi imkanlarıyla oluşturdukları hobi bahçelerinde domates başta olmak üzere patlıcan, salatalık ve biber gibi birçok sebze ihtiyaçlarını bu bahçelerde yetiştiriyorlar. Onun için ilçemizde fide ihtiyacı çok fazla oluyor. Bizde çiftçilerimizin bu ihtiyaçlarını her yıl dağıtığımız fideler ile karşılamaya çalışıyoruz. Bu yıl da bu bağlama da 35 çiftçimize 73 bin domates fidesi dağıttık” şeklinde konuştu.

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