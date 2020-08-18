  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:45:11 -
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

OSMANİYE (AA) - Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Öner, yazılı açıklamasında, yoğun çalışma temposu ve çok fazla kişiyle teması sonucu, kendisi ve babası Hakkı Öner'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti. İlk belirtilerin görülmesiyle 3 gün evde izole olduğunu, test sonucunun çıkmasıyla 14 gün hastanede tedavi göreceğini bildiren Öner, "Bu vesileyle hemşehrilerimi sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi
Dünya

Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi

Türkiye, Libya'da kritik bir üs olan Vatiye'ye KORKUT hava savunma sistemlerini yerleştirdi.
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı