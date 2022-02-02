Düzensiz göçmenlerin yaşadığı soğuk yanıkları bilimsel makaleye konu oldu

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve şiddet ortamından kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışırken el ve ayaklarında soğuk yanıkları oluşan bazı düzensiz göçmenlerin, sonraki süreçte yapılan müdahalelere rağmen el ve ayaklarını kaybettiği belirlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, sınır hattında donmak üzereyken güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenlerin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili araştırma yaptı.

Soğuk yanıkları nedeniyle el ve ayaklarında hasar meydana gelen düzensiz göçmenlerin tedavileriyle ilgilenen Çelik'in bu konudaki makalesi, üniversitenin uluslararası bilimsel hakemli Eastern Journal of Medicine (Doğu Tıp) dergisinde yayımlandı.

Çelik, "Türkiye'nin Doğu Sınırında Düzensiz Mültecilerin Donma Yanıkları" adlı bilimsel çalışmanın hem ulusal hem de uluslararası platformda ilgi gördüğünü söyledi.

Van'ın sınırda olması sebebiyle çok sayıda donma yanığı vakasıyla karşılaştıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Geçen yıl şubat ayında, dondurucu soğuklara rağmen karlı dağlardan getirilerek sınıra yakın bölgede ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen, donmak üzereyken güvenlik güçlerince kurtarılarak hastanemize ulaştırıldı. O dönem bölgede çetin kış hakimdi. Kış şartlarında düzensiz göçmenlerin yaşadığı sağlık sorunlarını konu alan, ileriye dönük bilimsel çalışma yaptık. Donma yanıkları el ve ayaklarda önemli oranda hasar oluşturuyor. El, ayak ve parmak kaybıyla da sonuçlanabiliyor. 40 düzensiz göçmen üzerindeki çalışmamıza Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde başladık. Hemşire ve doktor arkadaşlarımızla düzensiz göçmenleri tedavi ettik. Tedavi esnasında gözlemlediğimiz verileri detaylandırarak bilimsel çalışma haline getirdik."

- "Bilimsel camiada yankı uyandırdı"

Çelik, tedavi sürecinde 17 düzensiz göçmenin el, ayak ve parmaklarını kesmek zorunda kaldıklarını, hastalardan izin alarak süreci fotoğrafladıklarını anlattı.

Makalenin, donma yanıklarıyla ilgilenen uluslararası camiada yankı uyandırdığını ifade eden Çelik, "Toplu şekilde donma yanıkları uluslararası literatürde çok bildirilmemiş. Tarihi olaylara bakıldığında askeri hareketlerde bu tür toplu donma yanıkları görülebilir. Sarıkamış Harekatı'nda askerlerimiz donarak şehit olmuştu. Onun dışında toplumsal donmalara pek rastlanmaz. Literatürde yeni olan, düzensiz göçmenlerin toplu olarak donma olayı yaşamasıdır." diye konuştu.

Çelik, ülkelerini terk etmek zorunda kalan düzensiz göçmenlerin çetin kış şartlarında yüksek dağları aşıp Türkiye sınırına geldiğine dikkati çekerek, "Göçmenler bu süreçte ciddi bir donma olayına maruz kalıyor, bir kısmı da hayatını kaybediyor. Ülkemizin ve insanlarımızın mültecilere fedakarca yaklaşımı var. Türkiye düzensiz göçmen konusunda dünyaya örnek olacak davranış sergiliyor. İnsanımız muhtaç durumda olanlara yardım elini her zaman uzatıyor." değerlendirmesini yaptı.