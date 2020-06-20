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Sağlık

Düzenli uyku neden önemli? Düzenli uyku nelere iyi geliyor?

Uzmanlar, uykunun insan sağlığı için olmazsa olmazı olduğunu söylüyor. Düzenli uyku, sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Peki düzenli uyku nelere iyi geliyor? Düzenli uyku neden önemli? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:17:00 -
Düzenli uyku neden önemli? Düzenli uyku nelere iyi geliyor?

Vücudun dinlenme sürecini de içeren uyku, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Uzmanlar, gün içerisinde ortayalam 7-8 saatlik düzenli uykunun konsantreyi arttırdığını ve stresi azalttığını söylüyor.

Peki düzenli uyku nelere iyi geliyor? İşte düzenli uykunun sağlığa faydaları...

- Beyini dinlendirir, böylece konsantre oranını arttırır.

- Yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırır, özellikle yorgunluk ve stres gibi sorunların yaşanmasını engeller.

- Sindirimi düzenler, kilo almayı engeller.

- Dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olur.

- Kemik ve kasları güçlendirir.

- Cilt sağlığına da faydaları vardır. Cildi yeniler, cildin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlar.

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