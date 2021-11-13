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Sağlık Düzenli olarak nohut tüketirseniz... Uzman isim uyardı
Sağlık

Düzenli olarak nohut tüketirseniz... Uzman isim uyardı

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, diyabeti önlemek için nohut tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:59:00 -
Düzenli olarak nohut tüketirseniz... Uzman isim uyardı

Tip 2 Diyabet, yüzde 80 oranında önlenebiliyor. En uygun beslenme yönteminin belirlenmesi şart olduğundan posalı yiyecekler olan kuru fasulye, mercimek, barbunya ve nohut gibi kuru baklagiller, tüketilmesi fayda sağlayan seçenekler arasında yer alıyor.

Türkiye'de 10 milyon, dünyada 400 milyondan fazla kişiyi etkileyen diyabet, çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, Tip 2 Diyabet'in doğru beslenmeyle kontrol altına alınabileceğini belirterek dört beslenme önerisi paylaştı…

Halk arasında Şeker Hastalığı olarak da bilinen diyabetin özellikle iki türü bulunuyor. Tip 1 Diyabet tedavisinde, yetersiz salgılanan insülin hormonu dışarıdan enjeksiyon yoluyla alınıyor. Tip 2 Diyabet'te ise uygun beslenme yöntemi ve doğru egzersiz önemli hale geliyor çünkü kilo arttıkça insülin direnci de yükseliyor. Bu doğrultuda obezite ile mücadele etmek gerekiyor.

Düşük glisemik indeksli: Yulaf

İnsülin direncine sahip kişilerin kan şekerini yükseltmeyen düşük glisemik indeksli gıdaları tercih etmesi, yine öne çıkan önemli noktalar arasında bulunuyor. Karbonhidrat içeriği oldukça yüksek olmayan bitkisel proteinlerin de beslenme planına kontrollü şekilde eklenmesi gerekirken, yulaf, bulgur ve kinoa tercih edilebiliyor.

Kuru baklagiller: Nohut, mercimek…

Hücrelerin kan şekerini düzenleyen insüline karşı duyarsızlaştığında yaşanan Tip 2 Diyabet, yüzde 80 oranında önlenebiliyor. En uygun beslenme yönteminin belirlenmesi şart olduğundan posalı yiyecekler olan kuru fasulye, mercimek, barbunya ve nohut gibi kuru baklagiller, tüketilmesi fayda sağlayan seçenekler arasında yer alıyor.

Armut ve karnabahar

Armut, kivi, elma, kiraz, kuru kayısı, şeftali gibi meyveler içeriğinde bulunan A ile C vitaminleri ve minerallerle insülin direncinin normal seyrine yardımcı oluyor. Karnabahar, kabak, patlıcan, brokoli, turp, domates gibi sebzeler de yine düşük glisemik indeksli ve lif içeriği bakımından zengin bitkisel besinler oldukları için kan şekeri düzeyinin kontrolüne katkıda bulunuyor.

Ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği…

Düzenli egzersiz yapmak yağ yakmayı hızlandırıyor, kan şekerini düşürüyor. Böylece birçok belirti zamanla gerileyebiliyor. Bu doğrultuda bol su içmek, ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar ile gerekli kontrollerden sonra süt ve süt ürünlerini tüketmek önerilenler arasında bulunuyor.

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