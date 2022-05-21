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Yerel Düzce'de suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Yerel

Düzce'de suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 06:59:00 -
Düzce'de suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Düzce Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay önce, haklarında "silahlı suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "rüşvet", "parada sahtecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2'si infaz koruma memuru 17 şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Örgüt elebaşının da aralarında olduğu 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 51 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği mermisi, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 bıçak, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin 425 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden 14'ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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