  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Düzce'de sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı
Yerel

Düzce'de sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı

Düzce'de 64 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 11:39:00 -
Düzce'de sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yaptığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 64 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay