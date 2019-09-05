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Düzce’de kavşak tek yönlü kapatıldı

Düzce Belediyesi sık sık şikayetlere konu olan ve trafik sıkışıklığı yaşanan Fiskobirlik Kavşağı’nı tek yönlü olarak trafiğe kapattı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kapatma kararı belediye ekiplerince gece saatlerinde uygulamaya konuldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:20
Düzce’de kavşak tek yönlü kapatıldı

Düzce Belediyesi sık sık şikayetlere konu olan ve trafik sıkışıklığı yaşanan Fiskobirlik Kavşağı’nı tek yönlü olarak trafiğe kapattı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kapatma kararı belediye ekiplerince gece saatlerinde uygulamaya konuldu.


TEM Otoyol bağlantısı, Fevzi Çakmak Mahallesi, Eski Bolu Caddesi ve Kervan Kavşağı arasındaki ulaşımı sağlayan, günün belli saatlerinde ciddi trafik sıkışıklığının yaşandığı Fiskobirlik Kavşağında geçtiğimiz günlerde trafik ışığı uygulaması yapılmıştı. Bölgede yaya ulaşımını düzenleyen trafik ışıkları araç yoğunluğunu engellemekte yetersiz kalınca Düzce Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucu Karayolları kavşağın tek tarafının kapatılması yönünde karar aldı. Kaza riski ve trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması amacıyla acil çözüm yolu olarak alınan karar doğrultusunda Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde iş makineleri yardımı ile beton bloklar koyarak kavşağın Eski Bolu Caddesi ile Fevzi Çakmak Mahallesine giden Bolu Caddesi arasındaki bağlantıyı araç trafiğine kapattı. Aynı hat için alternatif güzergah olarak ise araçların, Kervan kavşağından U dönüşü yapılarak şehir merkezine ulaşım önerildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:20
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