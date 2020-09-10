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Aktüel Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek
Aktüel

Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:45:58 -
Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, yurtlara alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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