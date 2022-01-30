Düzce'de görüş mesafesi 10 metreye düştü

Düzce’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Beyaza bürünen sokaklar güneş ile birlikte erimeye başlarken, akşam saatlerinde de sis etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar düşerken, sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Zonguldak-Düzce D-655 karayolu ile Düzce-Bolu ve Düzce-Sakarya istikametlerinde de sis sebebi ile araç sürücüleri güzergahlarda güçlükle ilerleyebildi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerine dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Şehrin Bahçeşehir, Kuzey Çevre ve Otogar bağlantı yolları ile İstanbul, Eski Bolu, Atatürk Caddelerinde de sis etkili oluyor.