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Yerel Düzce'de feci kaza
Yerel

Düzce'de feci kaza

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 03:00:00 -
Düzce'de feci kaza

Musa Göktürk idaresindeki 81 BB 962 plakalı otomobil, Düzce Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 81 ER 806 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü Musa Göktürk ile araçta yolcu olarak bulunan Meliha Göktürk, Emel Şahin, Düriye Göktepe ve Zeliha Kartal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

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