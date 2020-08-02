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Aktüel

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:46:29 -
Düzce'de denize giren kişi boğuldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Melenağzı köy plajı mevkisinde denize giren Cengiz Karakuş (50), bir süre sonra rip akıntısına kapıldı.

Durumu fark eden çevredekiler, müdahale ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kıyıya çıkarılan Karakuş, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karakuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alarak hastaneye gelen Karakuş'un yakınları, sinir krizi geçirdi.

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