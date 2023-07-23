Düzce'de bir haftada 22 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Düzce sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 22 kişiye müdahale etti.
Sıcak havaların etkili olduğu kentte vatandaşlar Akçakoca'da denize akın etti. Sahilleri dolduran binlerce vatandaş serinlemek için denize girerken, son 1 haftada boğulma tehlikesi yaşayan 22 kişinin de imdadına cankurtaranlar yetişti.
Özellikle Karaburun, Melenağzı, Çayağzı, Çuhallı plajlarında denize giren vatandaşların daha dikkatli olması istendi.
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