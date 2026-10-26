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Gündem Düzce'de asayiş bilançosu: 16 bin sorgulama, 49 gözaltı ve 17 tutuklama
Gündem

Düzce'de asayiş bilançosu: 16 bin sorgulama, 49 gözaltı ve 17 tutuklama

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Düzce'de asayiş bilançosu: 16 bin sorgulama, 49 gözaltı ve 17 tutuklama

Düzce'de huzur ve güvenliğin tesisi için güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyonların bilançosu açıklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 19-25 Ekim tarihleri arasında aralıksız sürdürdüğü uygulamalarda 16 bin kişi tek tek sorgudan geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 49 şahsın kıskıvrak yakalandığı operasyonlarda, mahkemeye sevk edilen 17 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 16 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 49 şahıs gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.

Operasyonlar, suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 19-25 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 16 bin şahıs sorgulandı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 49 kişi gözaltına alınırken, 17 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda 177 adet mermi, 4 şarjör, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca, 1 kartuş, 1 kesici-delici alet, 2 havalı tabanca ele geçirildi.

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