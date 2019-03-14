0553 313 94 23

Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye tahsis edilen 4 ambulansın teslim töreninde Vali Zülkif Dağlı çok önemli bir uyarıda bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 14:34
Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye tahsis edilen 4 ambulansın teslim töreninde Vali Zülkif Dağlı çok önemli bir uyarıda bulundu. Vatandaşların ambulanslara mutlaka yol vermesini isteyen Vali Dağlı, ambulans şoförlerine de dikkatli kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

 

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslar bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Zülkif Dağlı, Milletvekili Ayşe Keşir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Tören öncesinde, düzenlenen yarışmalarda dereceye gren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

 

Törende konuşan Vali Zülkif Dağlı, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Düzce’de 31 ambulansın hizmette olduğunu söyleyen Vali Dağlı, yeni gelen 4 ambulansın hizmete gireceğini, önümüzdeki günlerde de donanımlı 5 ambulansın daha geleceğini bildirdi. Vali Dağlı vatandaşlardan da bir istekte bulundu.

 

Vali Dağlı, “Ambulanslarımıza mutlaka öncelikli olarak yol versinler. Bu bizim için olmazsa olmaz. Ambulanslar görüldüğü anda yoldan çekilerek ambulanslarımıza yol versinler, kaldı ki bir gün o ambulansın içerisinde kendimizin de olabileceğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Ambulans şoförleri de dikkatli araçlarımızı kullanalım. 2 hafta önce 3 tane arka arkaya kazamız olmuştu. Bunun üzerine geçen hafta tüm ambulans şoförlerimizi eğitime aldık” dedi.

 

Konuşmaların ardından hayırlı olsun dilekleriyle kurdele kesilerek 4 yeni ambulans hizmete girdi.

 

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bir tanesi yaklaşık 370 bin lira maliyeti olan ambulansları tanıttı. Yılmaz, tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, 35’e ulaşan ambulans filosunun güçlenmesi için önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yeni ambulanslar tahsis edileceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:34
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok şey değişir"
    1. Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok..
    2. Hakkari’deki sokak hayvanları..
    3. Türel : " Biz kazandığımızda Antalya..
    4. Genç yeteneklere destek
    5. İkiz plakalı kamyonetler yan yana..
    6. Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret
    7. Varto’da ‘Kara Çarşamba’ programı
    8. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi
    9. Demirkol parkları inceledi
    10. İnsansız ’Karanlık Fabrika’ görücüye..
    11. Söylemez’den Arguvan’daki okullara..
    12. Perakendecilerden 11’inci Alışveriş..
    13. Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde..
    14. 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi..
    15. Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü
    16. Almanya’da 2018 yılında 109 bin 584..
    17. MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na..
    18. İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami..
    19. Kaçak kazıya suçüstü
    20. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    21. Büyükler alışverişte, minikler..
    22. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    23. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
    24. "Canlı olma ihtimalleri var"
    25. BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti
    26. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    27. Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü
    28. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
    29. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
    30. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın