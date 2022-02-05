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Yerel Düzce'de 25 araç birbirine girdi
Yerel

Düzce'de 25 araç birbirine girdi

Düzce'de buzlanma nedeniyle 25 araç zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:10:00 -
Düzce'de 25 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.

25 araç birbirine girdi

Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.

2 kişi yaralandı

İki sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle Düzce istikametindeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

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