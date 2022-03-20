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Eğitim Düzce'de 21 Mart okullar tatil mi? Düzce'de yarın okullar tatil mi? Düzce'de kar tatili uzadı mı?
Eğitim

Düzce'de 21 Mart okullar tatil mi? Düzce'de yarın okullar tatil mi? Düzce'de kar tatili uzadı mı?

Düzce'de 21 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bolu'da yarın okullar tatil mi? Düzce'de kar tatili uzadı mı? Düzce'de yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ettiriyor. Kar yağışının devam etmesiyle öğrenciler ve veliler 21 Mart 2022 Pazartesi günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 17:30:00 - 2022-03-20 17:32:19
Düzce'de 21 Mart okullar tatil mi? Düzce'de yarın okullar tatil mi? Düzce'de kar tatili uzadı mı?

Düzce'de kar yağışı her geçen saat etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Bolu'da kar yağışı 21 Mart Pazartesi günü de devam edecek. Düzcelilere zor anlar yaşatan kar yağışı en çok da öğrencileri zorluyor. Peki Düzce'de 21 Mart (yarın) okullar tatil edilir mi?

Düzce'de 21 Mart okullar tatil mi?

Düzce'de ikamet eden vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi. Düzce'de 18 Mart Cuma günü de okullar tatil edilmişti.

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