Düzce’de yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

Düzce yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Düzce okullar tatil olacak mı?

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı. İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.

Düzce’de şiddetli fırtına devam ederken bazı bölgelerde kar görüldü. Hal böyle olunca pek çok kişi “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Düzce’de yarın okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.