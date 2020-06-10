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Düzce valisi kim? | Düzce valisi ismi

Düzce valisi kim oldu? 41 ilde vali değişikliği yaşandı. Bu sebeple pek çok kişi “Düzce valisi değişti mi?” , “Düzce valisi kim oldu?” , “Düzce valisi ismi?” , “Düzce valisi görevine kim geldi?” , “Cevdet Atay kim?” , “Cevdet Aday kaç yaşında?” , “Cevdet Aday Düzce valisi” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:49:00 -
Düzce valisi kim? | Düzce valisi ismi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Vali değişikliklerinin ardından pek çok kişi “Düzce valisi kim?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Düzce valisi kim? | Düzce valisi ismi

Düzce valiliğine kimin getirildiği merak ediliyor. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay, Düzce Valiliğine atandı.

Cevdet Atay kim?

Cevdet Atay 1973 senesinde Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2000 senesinde İİBF’yi bitirdi Samsun Kavak, Isparta Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı’nde Kaymakamlık vekilliği görevlerini ifa etti.

Atay; Çorum’un Oğuzlar, Malatya’nın Erguvan, Doğanşehir, Trabzon Çaykara ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İller idaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları görevlerini yapan Atay, 1 Eylül 2018’de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na atandı. Cevdet Atay, son valiler kararnamesiyle Düzce Valiliği’ne atandı.

Elazığ valisi kim oldu? | Elazığ valisi kim?
Elazığ valisi kim oldu? | Elazığ valisi kim?

Aktüel

Elazığ valisi kim oldu? | Elazığ valisi kim?

Siirt valisi kim oldu? | Siirt valisi ismi
Siirt valisi kim oldu? | Siirt valisi ismi

Aktüel

Siirt valisi kim oldu? | Siirt valisi ismi

Osmaniye valisi kim? | Osmaniye valisi ismi
Osmaniye valisi kim? | Osmaniye valisi ismi

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Osmaniye valisi kim? | Osmaniye valisi ismi

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