Düzce Valisi Atay'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Caddesi ve Kuyumcuzade Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezi, iş yerleri, taksi durakları, parkları ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Atay, çocuklara da maske dağıttı.

- "Maskesiz dolaşmak bir ayrıcalık değil"

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Atay, vatandaşların duyarlılığının iyi seviyede olduğunu, maske takanların takmayanlara göre çok daha fazla olduğunu belirtti.

Atay, "Tek amacımız var, vatandaşımız bu maskeyi taksın. Yarınlara daha güzel bakabilmek için bu maskeleri takacağız. İnşallah bu virüsten daha önce de belirttiğim gibi hep beraber kurtulacağız. Buradan vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum, bunun hiçbir şeyi yok. Bu bir ayrıcalık değil, yani bu maskeyi çıkarmak, maskesiz dolaşmak bir ayrıcalık değil. Vali olarak sürekli bu maskeyi takıyorum. Lütfen vatandaşlarımız da buna aynı duyarlılığı göstersin." diye konuştu.

İlin geçmişe göre daha iyi durumda olduğuna işaret eden Atay, "Biraz daha gayretle daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bütün Düzcelilere teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. Bu sonuçta hepimizin üzerine düşen bir görev. Biz ülke olarak, il olarak bu sınavı veriyoruz. Biraz duyarlılıkla biraz gayretle biraz daha itinayla sevdiklerimizle yarınlara daha güzel bakmak için, daha güzel adım atmak için lütfen hep beraber bu maskeyi takalım." ifadelerini kullandı.

- "Bu kul hakkıdır"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğine ilişkin alınan karara değinen Atay, şöyle devam etti:

"Testi pozitif çıkan kişiler evde durması gerekirken, çoğunlukla değil tabii ama tek tük dışarıda olduklarını öğreniyoruz. Gerekli cezayı yazıyoruz ama bu cezayla yetinmeyip bu saatten sonra farklı bir karar alıyoruz. Bunları yurtlara yerleştirip kaldıkları süre içindeki masraflarını da kendilerine ödetmek üzere bir uygulamaya geçeceğiz."

Vali Atay, karantinadaki vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunarak, "Biz herhangi bir ihtiyaçları olursa zaten her zaman her türlü ulaşabiliriz. Çok şükür ihtiyaçlarını karşılama gücümüz var. Bu konuda diğer vatandaşların, sevdiklerinin, bu ilin hakkına girmesinler. Bu kul hakkıdır. Bilerek başkasına zarar vermek kul hakkıdır. O yüzden lütfen kurallara riayet etsinler." diye konuştu.