Düzce TSO’da yeni dönem başladı!

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Meclis Başkanı Ümit Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, "Bu Meclisin gücü, her bir arkadaşımızın tecrübe ve fikirlerinden gelmektedir. Karşılıklı saygı ve nezaket ortamının olduğu bir meclis olmasını diliyor" dedi. Toplantının devamında gündem maddeleri görüşülerek Eylül ayı mizanları ele alındı.

Müteşebbis heyetleri belli oldu

Gündem kapsamında, Gümüşova ve Çilimli Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyetlerinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil edecek asil ve yedek üyeler belirlendi.

Gümüşova OSB Müteşebbis Heyeti’nde asil üyeliklere Ümit Yıldırım, Ahmet Acaroğlu, Baki Ertuğral ve Ümit Ülgen seçilirken, yedek üyeliklere Selahattin Aydın, Recep Otlu, Uğur Çapar ve Harun Türkyılmaz belirlendi.

Çilimli OSB Müteşebbis Heyeti’nde ise asil üyeliklere İshak Şengüloğlu, Görkem Özdemir, Yakup Temiz ve Murat Sert seçildi. Yedek üyeler ise Şahin Bircan, Yunus Emre Gülay, Rasim Mercan ve Oğuzhan Çelebi oldu.