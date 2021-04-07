Düzce liseleri taban puanı 2021 Düzce liseleri başarı sıralaması |Düzce liseleri kontenjanları
Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Düzce liseleri taban puanı 2021, Düzce liseleri başarı sıralaması ve Düzce liseleri kontenjanları nelerdir?
Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. Bunun üzerine LGS sınavına girecek olan öğrenciler, kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Düzce liseleri taban puanı 2021, Düzce liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Düzce’de bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?