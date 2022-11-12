Düzce depremi ne zaman, saat kaçta oldu? 12 kasım 1999 depremi kaç kişi öldü? 99 depremi kaç saniye sürdü?

Düzce depreminin ne zaman, kaç büyüklüğünde olduğu, süresi ile birlikte 12 Kasım 2022 Cumartesi günü arama motorlarında araştırılıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer saat 18.57'de Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan tatbikata ilişkin açıklamada bulundu. Sezer, kısa mesaj (SMS) bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını ifade etti. Öte yandan 12 Kasım Düzce Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar bugün bir kez daha anılıyor. İşte 12 Kasım Düzce Depremi ile ilgili ayrıntılar...

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Düzce depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de meydana geldi.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Depremin şiddeti 7.2 olarak duyurulmuştur.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Düzce depremi 30 saniye sürmüştür.

Deprem, çok sayıda şehirde şiddetli bir şekilde hissedilmişti.

DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILACAK?

Deprem tatbikatı, Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de yapılacak.

Türkiye genelinde ilk kez yapılacak deprem tatbikatı esnasında telefonlara kısa mesaj gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurularda bulunulacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Deprem tatbikatı sadece birkaç dakika sürecek ve birçok kişi Çök – Kapan – Tutun tekniğini uygulayacak.

DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE?

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

ÇÖK - KAPAN - TUTUN NASIL YAPILIR? Kısaca

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladığı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta durmamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıdır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

Çök kapan tutun tekniği nedir? Detaylı anlatım

Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekir. Gerçek bir depremde insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının, her Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

DEPREMDE ÇÖK, KAPAN, TUTUN HAREKETİ NASIL YAPILIR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde Çök-Kapan-Tutun yöntemi uygulanır. Örneğin, zemin sarsılmaya başladığında veya büyük bir patlama duyulduğunda herkesin Çök-Kapan-Tutun hareketini yapması gerekir. Vücudun kapladığı alanı küçülten bu davranış, bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde yapılmalıdır.

Eğer bina içerisindeysek depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, kesinlikle; oradan oraya koşlmamalı, balkona çıkmamalı, merdivenden inmemeli, asansöre binmemeli, pencere ve balkondan atlamamalıyız.

Çöküp sağlam bir nesnenin altına girin veya yanına geçin. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutun. Nesneyi tutan kollarınızın üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.

DEPREM ANI 12 KASIM TATBİKATI İÇİN 11 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ OKUL VE KURUMLARDA UYGULANACAK ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile

Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları,

özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek,

koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme

becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık günü ve 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıldönümünde ulusal çapta tatbikat düzenleneceği bildirilmiştir.

BUNA İSTİNADEN:

İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek,

öğretmenler Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrencilere anlatarak 11 Kasım 2022 Cuma günü sınıflarında uygulatacaktır. 12 Kasım cumartesi günü tatbikat saati 18:57 de tüm öğrenciler ailelerine öğrendiklerini anlatacak ve birlikte evlerinde tatbikata katılmaya davet edeceklerdir.

Deprem toplanma alanları nerede? 2022 Deprem toplanma alanı sorgulama e devlet ekranı!

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli.

Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor. İşte deprem toplanma alanları…

DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

81 ilde ilçe, mahalle ve sokağa göre belirlenen deprem toplanma alanınızı sorgulamak için:

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ