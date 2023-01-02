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Dünya Duyuruldu! Mescid-i Aksa'ya son bir ayda...
Dünya

Duyuruldu! Mescid-i Aksa'ya son bir ayda...

Filistin Vakıflar Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Aralık 2022'de işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 22 kez baskın düzenlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 17:02:00 -
Duyuruldu! Mescid-i Aksa'ya son bir ayda...

Filistin Vakıflar Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Aralık 2022'de işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 22 kez baskın düzenlediğini bildirdi.

Filistin Vakıflar Bakanı Hatem el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin aralık ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelik "kışkırtma kampanyasını" yoğunlaştırarak baskınların sayısını artırdığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin aralık ayında 22 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini kaydeden Bekri, baskınlar sırasında İsrail güçlerinin de Harem-i Şerif'te ibadet eden Mülümanları dışarı çıkarma politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Bekri ayrıca terörist İsrail güçlerinin aralık ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde de çeşitli bahanelerle ezan okunmasını 51 kez engellediğini ifade etti.

Terörist İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'nde ve avlusunda çok defa tatbikat yaptığını belirten Bekri, İsrail'in camideki asansör inşası çalışmalarını da sürdürdüğünü kaydetti.

İşgalci İsrail, Filistinlilerin tüm itirazlarına rağmen Ağustos 2021'de Harem-i İbrahim Camisi'nde asansörün de yer aldığı birtakım inşa çalışmasına başlamıştı.

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